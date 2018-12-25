2018-12-25T18:54:54+03:00
Общество

Метро или скоростные трамваи – что построят в Красноярске?

Глава региона Александр Усс высказал свое мнение относительно строительства в краевом центре подземки
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Александр Усс сказал, что необходимо многое просчитать, и, возможно, на некоторых участках города решить транспортную проблему за счет введения в эксплуатацию альтернативы метро – скоростных трамваев.Александр Усс сказал, что необходимо многое просчитать, и, возможно, на некоторых участках города решить транспортную проблему за счет введения в эксплуатацию альтернативы метро – скоростных трамваев.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Метро или скоростные трамваи – что построят в Красноярске? Глава региона Александр Усс высказал свое мнение относительно строительства в краевом центре подземки.

Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно в ходе встречи представителей СМИ с губернатором.

Напомним, метро в Красноярске начали возводить много лет назад, а потом стройку законсервировали, что называется, до лучших времен. Причина проста и банальна – тогда на это не было денег ни у федерального центра, ни, уж тем более, у края.

О возобновлении строительства подземки очень активно заговорили в последний год. Соответственно эту тему не могли обойти стороной на главной пресс-конференции главы региона.

Александр Усс сказал, что необходимо многое просчитать, и, возможно, на некоторых участках города решить транспортную проблему за счет введения в эксплуатацию альтернативы метро – скоростных трамваев. В некоторых местах это будет и удобнее, и выгоднее экономически. Но метро в нашем городе все-таки будет, его будут достраивать при поддержке федерального центра.

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