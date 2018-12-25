СЕГОДНЯ 18:26 2018-12-25T18:26:56+03:00

Остается надеяться, что к Новому году в нашем городе чуть потеплеет, поднимется небольшой ветерок, и дышать станет легче. Фото: Мария ЛЕНЦ

Наиболее повышенный уровень вредных веществ в воздухе фиксируют приборы, установленные на левобережье

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Черное небо, почти до Нового года: в Красноярске и Назарове на трое суток объявили режим НМУ. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Среднесибрского УГМС.

По данным метеослужбы, сразу в двух городах Красноярского края установятся условия, препятствующие рассеиванию в атмосфере вредных веществ. Наступил этот режим сегодня, 25 декабря. Пока специалисты уверяют: продержится он до 28 декабря. А, возможно, и дольше – это станет ясно позднее.

Связано это с тем, что в Красноярске и Назарове установилась морозная и почти безветренная погода. К вечеру вторника в обоих городах столбики термометров опустились ниже -30 градусов.

Что же касается конкретно краевого центра, то к этому часу приборы проекта «Красноярск. Небо» фиксируют сильное загрязнение в Академгородке, на Железнодорожников и Ботаническом.

Остается надеяться, что к Новому году в нашем городе чуть потеплеет, поднимется небольшой ветерок, и дышать станет легче.