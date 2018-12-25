СЕГОДНЯ 16:20 2018-12-25T16:26:01+03:00

Этот новогодний городок станет еще одним интересным вариантом у красноярцев для необычной встречи праздника под открытым небом. Фото: пресс-служба городской администрации

Традиция прервалась в 1970-м, когда на площади установили памятник Владимиру Ленину [фото]

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Светящиеся арки и любовь: в Красноярске на площади Революции спустя почти полвека вновь поставили елку. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Скорее всего здесь будет очередь из желающих сфотографироваться. Фото: пресс-служба городской администрации

Традиция ставить здесь городскую елку началась еще в 1937 году, и тогда ель здесь устанавливали живую. Но в 1970-м на площади установили памятник Ленину, и новогодний городок больше не делали. И вот, традиция возрождается.

Кроме главного праздничного дерева, на площади Революции есть несколько необычных арт-объектов, создающих неповторимую атмосферу праздника.

Хотите встретить любовь? Загадайте желание здесь. Фото: пресс-служба городской администрации

- На площади обустроена аллея желаний из светящихся ажурных арок, световой тоннель, декоративные буквы, которые складываются в слово «любовь», - говорят в пресс-службе мэрии Красноярска.

Этот новогодний городок станет еще одним интересным вариантом у красноярцев для необычной встречи праздника под открытым небом. Главное, чтобы погода не подвела.