Светящиеся арки и любовь: в Красноярске на площади Революции спустя почти полвека вновь поставили елку
Светящиеся арки и любовь: в Красноярске на площади Революции спустя почти полвека вновь поставили елку. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.
Скорее всего здесь будет очередь из желающих сфотографироваться. Фото: пресс-служба городской администрации
Традиция ставить здесь городскую елку началась еще в 1937 году, и тогда ель здесь устанавливали живую. Но в 1970-м на площади установили памятник Ленину, и новогодний городок больше не делали. И вот, традиция возрождается.
Кроме главного праздничного дерева, на площади Революции есть несколько необычных арт-объектов, создающих неповторимую атмосферу праздника.
Хотите встретить любовь? Загадайте желание здесь. Фото: пресс-служба городской администрации
- На площади обустроена аллея желаний из светящихся ажурных арок, световой тоннель, декоративные буквы, которые складываются в слово «любовь», - говорят в пресс-службе мэрии Красноярска.
Этот новогодний городок станет еще одним интересным вариантом у красноярцев для необычной встречи праздника под открытым небом. Главное, чтобы погода не подвела.