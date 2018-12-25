СЕГОДНЯ 15:56 2018-12-25T15:56:08+03:00

По этому факту завели уголовное дело, а через некоторое время задержали подозреваемого. Молодой человек уже признал свою вину. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Канске молодого человека подозревают в убийстве знакомого таксиста. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК региона.

По версии следователей, этот 19-летний парень приехал из Красноярска в Канск и попросил на вокзале встретить его 26-летнего знакомого, работавшего таксистом. Пассажир с водителем некоторое время катались по городу, и в определенный момент молодой человек ударил таксиста ножом, а потом на ходу выпрыгнул из машины. Автомобиль врезался в столб.

- Водитель смог выбраться из машины, но пройдя небольшое расстояние, упал и скончался на улице, - говорят в следкоме.

По этому факту завели уголовное дело, а через некоторое время задержали подозреваемого. Молодой человек уже признал свою вину. Теперь ему грозит до 15 лет колонии (максимальное наказание по вменяемой ему статье).