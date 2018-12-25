СЕГОДНЯ 14:23 2018-12-25T14:23:48+03:00

Александр Усс сказал, что всегда и всем желает в этот праздник, чтобы наступающий год был не хуже предыдущего, а еще – счастья и здоровья. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В компании с внуками: губернатор Красноярского края рассказал, как встретит Новый год. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, своими планами на праздник глава региона поделился с представителями краевых СМИ во время пресс-конференции.

Естественно, без вопросов от журналистов о предстоящем празднике встреча не обошлась. И Александр Усс рассказал, что очень ждет в гости на Новый год внуков, их у него трое – два мальчика и девочка. Именно они создадут настроение семейного праздника. Специально для них он пригласил в гости настоящего доброго деда Мороза, и снабдил его подарками для ребят.

Также губернатор признался: он очень любит, чтобы на праздничном столе были обычные драники, и как большинство из нас он встретит наступающий год традиционным бокалом шампанского.

А еще Александр Усс сказал, что всегда и всем желает в этот праздник, чтобы наступающий год был не хуже предыдущего, а еще – счастья и здоровья.