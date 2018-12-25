2018-12-25T13:18:54+03:00
Общество

Жительница Красноярска два года получала пенсию своей умершей бабушки

На женщину завели уголовное дело за мошенничество и дали два года условно
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Вероятнее всего, полученные незаконно деньги женщину обяжут вернуть.Вероятнее всего, полученные незаконно деньги женщину обяжут вернуть.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Красноярска два года получала пенсию своей умершей бабушки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

По данным оперативников, к ним обратились представители территориального отдела пенсионного фонда. Они рассказали, по их информации, одна из жительниц города в течение двух лет незаконно получает пенсию своей умершей бабушки.

В ходе проверки следователи выяснили: жительница краевого центра действительно в 2014 году оформила доверенность, чтобы получать пенсию своей бабушки – та ввиду состояния здоровья сама получать ее не могла. А через год пожилая женщина умерла. Только внучка об этом никуда не сообщила и продолжила получать деньги. Общая сумма, которую она получила незаконно – порядка 450 000 рублей.

На жительницу города завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд уже назначил ей наказание – два года условно. Вероятнее всего, полученные незаконно деньги женщину обяжут вернуть.

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