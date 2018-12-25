2018-12-25T12:50:59+03:00
Общество

Более 50 человек из Красноярского края стали полуфиналистами конкурса молодых управленцев «Лидеры России»

Все эти люди реализовали в нашем регионе социально значимые проекты
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Полуфинал пройдет в январе-марте уже следующего года, победителями этого этапа станут 300 молодых управленцев. Шанс попасть в их число есть и у представителей нашего региона.Полуфинал пройдет в январе-марте уже следующего года, победителями этого этапа станут 300 молодых управленцев. Шанс попасть в их число есть и у представителей нашего региона.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Более 50 человек из Красноярского края стали полуфиналистами конкурса молодых управленцев «Лидеры России». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали представители оргкомитета конкурса.

Всего в дистанционном отборе участвовали тысячи человек, в полуфинал прошли 3 300 участников. Все они, в том числе, красноярцы, реализовали в своих регионах социально значимые проекты, собрав вокруг себя команду единомышленников (это было одним из условий конкурса).

Полуфинал пройдет в январе-марте уже следующего года, победителями этого этапа станут 300 молодых управленцев. Шанс попасть в их число есть и у представителей нашего региона.

- Каждый победитель получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения и наставника из числа известных руководителей в сфере бизнеса и государственного управления. Для тех, кто реализует очень качественный проект, но по ряду критериев не пройдет в финал, наблюдательный совет конкурса предусмотрит дополнительную систему поддержки, - комментируют в пресс-службе оргкомитета конкурса «Лидеры России».

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