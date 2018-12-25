2018-12-25T12:17:30+03:00
Общество

В Красноярском крае подводят итоги года: рост объемов производства в металлургии и нефтедобыче

В уходящем году в нашем регионе заложили существенную базу для дальнейшего развития
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В уходящем году край получил серьезный объем инвестиций (около 430 миллиардов рублей).В уходящем году край получил серьезный объем инвестиций (около 430 миллиардов рублей).Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае подводят итоги года и констатируют: самый существенный рост объемов производства наблюдали в металлургии и нефтедобыче. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в уходящем году край получил серьезный объем инвестиций (около 430 миллиардов рублей), в регионе построили и сдали в эксплуатацию: норильский перинатальный центр, новый корпус БСМП, объекты Универсиады, школы, больницы, спортивные сооружения, детские сады, дороги, новые ФАПы в городах и районах.

Как отметил председатель регионального правительства Юрий Лапшин, в уходящем году в крае заложили существенную базу для дальнейшего развития.

- Задачи определены, приоритеты расставлены. Спрос со всех теперь равный и полноценный. Прошу именно так планировать свою работу в наступающем году – со всей ответственностью перед Губернатором и жителями края, - прокомментировал Юрий Лапшин.

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