В Красноярском крае подводят итоги года: рост объемов производства в металлургии и нефтедобыче
В Красноярском крае подводят итоги года и констатируют: самый существенный рост объемов производства наблюдали в металлургии и нефтедобыче. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе правительства региона.
Кроме того, в уходящем году край получил серьезный объем инвестиций (около 430 миллиардов рублей), в регионе построили и сдали в эксплуатацию: норильский перинатальный центр, новый корпус БСМП, объекты Универсиады, школы, больницы, спортивные сооружения, детские сады, дороги, новые ФАПы в городах и районах.
Как отметил председатель регионального правительства Юрий Лапшин, в уходящем году в крае заложили существенную базу для дальнейшего развития.
- Задачи определены, приоритеты расставлены. Спрос со всех теперь равный и полноценный. Прошу именно так планировать свою работу в наступающем году – со всей ответственностью перед Губернатором и жителями края, - прокомментировал Юрий Лапшин.