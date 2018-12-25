СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-25T10:38:31+03:00

Задержаны 15 человек, подозреваемых в участии в незаконной деятельности, в том числе предполагаемый организатор – ранее судимая женщина. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Красноярске по подозрению в оказании и организации интимуслуг задержали 15 человек. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

По данным оперативников, накануне, в городе, сразу в нескильких районах, провели 16 рейдов по задержанию людей, причастных к занятию проституцией. В ходе рейдов задержали 15 человек.

- Задержаны 15 человек, подозреваемых в участии в незаконной деятельности, в том числе предполагаемый организатор – ранее судимая женщина. Были обнаружены и изъяты несколько десятков сотовых телефонов и сим-карт, компьютерная техника, рекламная продукция о предоставлении интим-услуг, а также незарегистрированное оружие, - комментируют в пресс-службе МУ МВД «Красноярское»

Четверых из них уже арестовали, на них завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Если кого-то признают виновным, этому человеку грозит до пяти лет колонии (пять лет – это максимальное наказание по статье).