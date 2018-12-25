СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-25T09:50:25+03:00

По договору финансовая организация, получившая право исполнения этого заказа, будет проводить безналичную оплату в транспорте в течение трех лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске ищут банк, через который горожане смогут безналом оплачивать проезд в общественном транспорте. Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск, в некоторых городских автобусах вводят безналичный расчет. Заплатить за проезд можно будет в отсутствие «нала», не транспортной картой, а обычной, банковской.

Сейчас и ищут финансовое учреждение, готовое оказывать транспортникам эту услугу. Для поиска банка объявили тендер – соответствующую информацию опубликовали на портале госзакупок.

Заказчиком выступает предприятие «Красноярскавтотранс», начальная стоимость контракта – чуть более 20 миллионов рублей, и, возможно, ее удастся снизить в ходе торгов.

Если будут заявки от претендентов (в прошлый раз их не оказалось), победителя выберут 9 января. По договору финансовая организация, получившая право исполнения этого заказа, будет проводить безналичную оплату в транспорте в течение трех лет.