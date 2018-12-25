СЕГОДНЯ 09:01 2018-12-25T10:04:07+03:00

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Первым замом главы Центрального района Красноярска стал бывший полицейский. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, нового заместителя главы Центрального района назначили на этот пост несколько дней назад, и Евгений Трофимов уже успел приступить к работе.

Ранее это кресло занимал Василий Шкутович, который уволился еще осенью, и несколько месяцев место оставалось вакантным.

О новом заместителе главы районной администрации известно, что раньше он работал в полиции, и даже в течение трех лет руководил отделом МВД в Ачинске. Но в ноябре уволился сразу и из отдела и из систем МВД в целом.

Напомним, за последний год в аппарате городской и районных администраций краевого центра произошли серьезные кадровые перестановки – во многих районах сменились главы. И, пожалуй, только администрацию Центрального района эти перестановки коснулись меньше всего.