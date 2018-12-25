2018-12-25T08:35:56+03:00
Общество

В Красноярске впервые за семь лет подняли стипендии одаренным студентам и школьникам

В бюджете на следующий год на эти цели запланировали более 1 000 000 рубле
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Как говорят краевые парламентарии, необходимость в индексации назревала давно, так как не делали этого семь лет.Как говорят краевые парламентарии, необходимость в индексации назревала давно, так как не делали этого семь лет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске впервые за семь лет подняли стипендии одаренным студентам и школьникам. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального законодательного собрания.

Выплаты талантливым ребятам из школ, техникумов колледжей, а также вузов, вырастут уже в следующем году, с 1 января.

Повышенная именная стипендия в университете в новом году составит 8 500 (+1500 рублей), в школе – 1800 (+300 рублей). Серьезнее всего вырастут выплаты талантливым студентам средних специальных учебных заведений. Сейчас они получает всего по 900 рублей в месяц, с 1 января ежемесячно ребята будут получать по 4900 рублей.

На увеличение выплат талантливым студентам и ученикам в следующем запланировали более 1 000 000 рублей бюджетных денег.

Как говорят краевые парламентарии, необходимость в индексации назревала давно, так как не делали этого семь лет. За это время выросли цены, зарплаты и другие, выплаты, а стипендии одаренным детям оставались на прежнем уровне.

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