СЕГОДНЯ 07:47 2018-12-25T07:47:18+03:00

Режим повышенной готовности начинает действовать сегодня, 25 декабря, а снимут его уже в следующем году, после всех праздников – 14 января. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Режим повышенной готовности ввели в Красноярском крае. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Режим повышенной готовности начинает действовать сегодня, 25 декабря, а снимут его уже в следующем году, после всех праздников – 14 января. Это необходимо для мобилизации сил для реагирования на возможные ЧС во время праздников, а также для их профилактики. Но специалисты надеются, что обойдется все же без происшествий.

- До конца года проведут внеплановые проверки пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий. Руководству муниципалитетов Красноярского края с наступлением холодов рекомендовано усилить работу по информированию населения о причинах возгораний в жилом секторе, организовать сходы граждан для проведения разъяснительных бесед, в том числе о правилах использования пиротехнических изделий и электрических гирлянд, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.