Приставы предупреждают жителей Красноярского края: с долгами можно лишиться отпуска
Приставы предупреждают жителей Красноярского края: с долгами можно лишиться отпуска. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе УФССП по региону.
Напомним, приставы имеют право ограничивать право выезда за границу тех людей, у кого есть долг более 10 000 рублей, и на кого по этому поводу заведено исполнительное производство. На предмет долгов проверяют всех пассажиров международных рейсов прямо в аэропорту, и если есть исполнительное дело, за границу человека не выпустят. Придется или рассчитаться прямо в аэропорту, или остаться дома.
- Приближается период предновогодних праздников, когда особенно актуальным становится вопрос заграничного отдыха. Чтобы не попасть в ситуацию, когда путь в иностранные государства закрыт из-за долгов, судебные приставы призывают граждан заблаговременно позаботиться о погашении существующих задолженностей, - говорят в пресс-службе УФССП региона.
КОНКРЕТНО
Как узнать, если ли у вас долги?
- проверить наличие своей фамилии в базе данных УФССП по Красноярскому краю. Электронная база данных находится по этой ссылке.