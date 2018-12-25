2018-12-25T07:34:37+03:00
Общество

Приставы предупреждают жителей Красноярского края: с долгами можно лишиться отпуска

Как проверить, есть ли на вас исполнительные производства в службе судебных приставов?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На предмет долгов проверяют всех пассажиров международных рейсов прямо в аэропорту, и если есть исполнительное дело, за границу человека не выпустят.На предмет долгов проверяют всех пассажиров международных рейсов прямо в аэропорту, и если есть исполнительное дело, за границу человека не выпустят.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Приставы предупреждают жителей Красноярского края: с долгами можно лишиться отпуска. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Напомним, приставы имеют право ограничивать право выезда за границу тех людей, у кого есть долг более 10 000 рублей, и на кого по этому поводу заведено исполнительное производство. На предмет долгов проверяют всех пассажиров международных рейсов прямо в аэропорту, и если есть исполнительное дело, за границу человека не выпустят. Придется или рассчитаться прямо в аэропорту, или остаться дома.

- Приближается период предновогодних праздников, когда особенно актуальным становится вопрос заграничного отдыха. Чтобы не попасть в ситуацию, когда путь в иностранные государства закрыт из-за долгов, судебные приставы призывают граждан заблаговременно позаботиться о погашении существующих задолженностей, - говорят в пресс-службе УФССП региона.

КОНКРЕТНО

Как узнать, если ли у вас долги?

- проверить наличие своей фамилии в базе данных УФССП по Красноярскому краю. Электронная база данных находится по этой ссылке.

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