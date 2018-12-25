СЕГОДНЯ 06:40 2018-12-25T06:43:12+03:00

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«Предновогоднего настроения!» - глава Красноярска показал, как подсветили фонтаны на Театральной площади. Фотографии праздничной иллюминации, смонтированной на законссервированных на зиму фонтанах, Сергей Еремин выложил в своем Инстаграме.

Летом здесь фонтаны, а зимой - вот. Фото: Инстаграм Сергея Еремина

Выглядит все действительно очень красиво и по-праздничному. И такого, пожалуй, в нашем городе еще не было.

Каскадный фонтан зимой. Фото: Инстаграм Сергея Еремина

Однако, красноярцы комментируют фотографии по-разному. Кто-то восхищается – «Как же красиво!», а кто-то не очень доволен.

«Центр приводят в порядок, а у нас на правом берегу, на Щорса тоже есть иллюминация. Только не включают ее уже несколько лет. В центре праздник, а у нас что?» - пишет красноярец Алексей.

Красота! Фото: Инстаграм Сергея Еремина

Остается надеяться, что и до правого берега очередь дойдет, и там включат иллюминацию, и всем будет праздник.

И настроение сразу праздничное. Фото: Инстаграм Сергея Еремина

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