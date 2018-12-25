2018-12-25T05:13:37+03:00
Общество

В Красноярске достройка объектов «Реставрации» обойдется почти в 3,6 миллиардов рублей

Всего компания не достроила 10 домов
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Компания не закончила строительство 10 домов, без квартир остались более 1000 дольщиковКомпания не закончила строительство 10 домов, без квартир остались более 1000 дольщиковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске достройка объектов «Реставрации» обойдется почти в 3,6 миллиардов рублей. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, таковы результаты аудита строительной компании.

Напомним, осенью застройщик признал себя банкротом. Официально арбитражный суд вынес такое решение только в декабре. Тем временем, компания не закончила строительство 10 домов, без квартир остались более 1000 дольщиков – люди заплатили за еще неготовые квартиры полностью, и в результате рискуют остаться и без денег, и без жилья.

И вот, что показала проверка деятельности компании. В общей сложности на окончание работ по возведению недостроев «Реставрации» необходимо почти 5,5 миллиардов рублей. Однако, есть возможность продать часть помещений в этих же домах. И это может покрыть часть расходов. С этим учетом на достройку домов компании необходимо чуть более 3,6 миллиардов.

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