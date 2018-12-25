2018-12-25T04:59:38+03:00
Общество

Жители Красноярского края жалуются в Центробанк на услуги потребительского кредитования

За десять месяцев нынешнего года от клиентов банков в нашем регионе поступили тысячи жалоб
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В основном люди жалуются на некачественные услуги потребительского кредитования, на втором месте по недовольству клиентов услуги ОСАГО. Меньше всего обращений зафиксировали по теме ипотеки.В основном люди жалуются на некачественные услуги потребительского кредитования, на втором месте по недовольству клиентов услуги ОСАГО. Меньше всего обращений зафиксировали по теме ипотеки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Красноярского края жалуются в Центробанк на услуги потребительского кредитования. Об этом сообщают в Сбирском главном управлении Центробанка РФ.

Всего по данным ведомства с января по октябрь 2018 года им поступили тысячи жалоб от жителей Сибирского федерального округа, почти 4 000 обращений – от жителей Красноярского края.

В основном люди жалуются на некачественные услуги потребительского кредитования, на втором месте по недовольству клиентов услуги ОСАГО. Меньше всего обращений зафиксировали по теме ипотеки. Возможно, потому, что доля ипотечного кредитования, по сравнению, скажем, с потребительским, значительно ниже.

На какие именно банки поступают жалобы, не сообщают, не известно и то, обоснованными ли были жалобы, или в ситуациях, по которым обращались клиенты в Центробанк, были не правы они сами. Также не сообщают, подвергли ли банки каким-то штрафным санкциям, в случае допущенных ими нарушений.

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