Это просто праздник какой-то: сразу пять елок откроют в Красноярске
Где начнут работать районные праздничные городки
Везде организаторы приготовили для гостей новогодних городков праздничную программу с концертом творческих коллективовФото: Мария ЛЕНЦ
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Это просто праздник какой-то: сразу пять елок откроют в Красноярске сегодня, 25 декабря. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.
Как говорят в мэрии, открывают сегодня районные елки – в Железнодорожном, Ленинском, Кировском, Свердловском, Советском (в Солнечном).
Везде организаторы приготовили для гостей новогодних городков праздничную программу с концертом творческих коллективов, завершатся которые, по традиции, фейерверком.
КОНКРЕТНО
Где и когда открывают елки сегодня, 25 декабря: