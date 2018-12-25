2018-12-25T04:23:07+03:00
Общество

Это просто праздник какой-то: сразу пять елок откроют в Красноярске

Где начнут работать районные праздничные городки
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Везде организаторы приготовили для гостей новогодних городков праздничную программу с концертом творческих коллективовВезде организаторы приготовили для гостей новогодних городков праздничную программу с концертом творческих коллективовФото: Мария ЛЕНЦ
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Это просто праздник какой-то: сразу пять елок откроют в Красноярске сегодня, 25 декабря. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как говорят в мэрии, открывают сегодня районные елки – в Железнодорожном, Ленинском, Кировском, Свердловском, Советском (в Солнечном).

Везде организаторы приготовили для гостей новогодних городков праздничную программу с концертом творческих коллективов, завершатся которые, по традиции, фейерверком.

КОНКРЕТНО

Где и когда открывают елки сегодня, 25 декабря:

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