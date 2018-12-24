В Красноярске продают старинный особняк «Детского мира» на 450 миллионов

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-24T15:34:40+03:00

Почему собственник после стольких лет решил избавиться от него, неизвестно

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В Красноярске выставили на продажу здание «Детского мира». Собственник просит за него 450 миллионов рублей, без учета движимого имущества. Нет, ошибки нет, речь идет о двухэтажном историческом особняке на перекрестке проспекта Мира и улицы Кирова. Это объект культурного наследия города, который построили в 1880 году для купца и мецената Н. Гадалова. Магазин «Детский мир» работает здесь несколько десятилетий и давно стал одним из символических мест Красноярска.

И вдруг объявление на «Авито». Собственником указана компания ООО «Фирма Детский мир», объявление выставлено сегодня, 24 декабря. В описании лота сказано, что площадь объекта составляет 3,5 тысячи квадратных метра и земля в собственности 2,6 тысяч квадратов. Состояние помещений отличное, так как в этом году там бы проведен ремонт. Все внутренние помещения сданы в аренду.

Связаться и узнать, по каким причинам собственник решил избавиться от особняка, не удалось.