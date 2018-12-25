2018-12-25T11:29:08+03:00
Экономика

ВТБ запускает переводы по номеру телефона клиентам сторонних банков

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ одним из первых присоединился к новым сервисам платежных систем Visa и MasterCard, которые позволяют переводить средства с карты на карту по номеру мобильного телефона. Услуга доступна в интернет-банке ВТБ-Онлайн.

Для получения перевода нужно иметь только активный номер телефона и карту российского банка-участника сервиса. Зачисление средств на карту получателя происходит мгновенно. На сегодняшний день порядка 15 млн клиентов банков-участников могут воспользоваться данной услугой.

Владельцы «Мультикарты» ВТБ в рамках сервиса могут переводить средства с карты на карту по номеру телефона без комиссии при совершении транзакций по карте на суммы свыше 5000 рублей в месяц.

Борис Гаврилов, заместитель руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ, отметил: «Переводы по номеру карты являются одной из самых популярных услуг в ВТБ-Онлайн. Ежемесячно клиенты осуществляют свыше 5 млн подобных операций. Уверен, новый сервис переводов по номеру телефона держателям карт сторонних банков будет по достоинству оценен клиентами и сделает цифровые каналы банка ещё более удобными. В ближайшее время данный функционал станет доступен и в мобильном приложении».

ДЛЯ СПРАВКИ:

Visa Alias Directory – сервис МПС Visa для создания связок номера телефона и карты и мгновенных переводов по номеру телефона.

Mastercard Transfers Hub – платформа Masterсard для мгновенных переводов по номеру телефона, по email и в социальные сети, а также создания связок номеров карт и различных идентификаторов получателя перевода.

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