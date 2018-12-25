ВТБ и компания INPAS развивают платежное решение Alipay в России

СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-25T08:29:49+03:00

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Банк ВТБ и компания INPAS при поддержке процессинговой компании «Мультикарта» расширяют возможности по приему системы Alipay в России. На сегодняшний день сервис функционирует в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. В планах банка способствовать расширению географии присутствия. Основная функция Alipay – предоставление возможности туристам из КНР оплачивать свои покупки через специальное мобильное приложение.

Компания INPAS в рамках проекта провела модификацию собственного платежного решения UNIPOS для терминалов производителей PAX и Verifonе для проведения оплаты с помощью QR-кода через хост процессинговой системы «Мультикарта».

«ВТБ стремится поддерживать все передовые средства оплаты, поэтому внедрение системы Alipay в эквайринговую сеть – это важный опыт для банка. Новое решение компании INPAS потенциально позволит распространить сеть приема на совместимые устройства», - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

«Alipay – это глобальная инновационная экосистема, которая постоянно развивается и очень скоро будет влиять на эквайринг и на торговлю во всем мире. Становление Alipay в России только начинается, и этот сервис востребован. Поэтому, хотя процесс очевидно непростой, мы видим его перспективы и для китайской стороны, и для России», – комментирует Илья Коробов, генеральный директор INPAS.

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СПРАВКА

INPAS (ООО «ИНПАС КОМПАНИ») – российская компания, провайдер платежных сервисов для банков и ритейла, осуществляет разработку, внедрение и поддержку программного обеспечения в области платежных решений. Предоставляет банкам услуги по профессиональному аутсорсингу эквайринговых сетей.

Также компания осуществляет поставки оборудования, ПО и платежных сервисов. Является официальным дистрибьютором POS-терминалов марок PAX и Verifone.

Входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Основана в 1995 году.