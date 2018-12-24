Под Красноярском 86-летняя бабушка отдала мошеннику деньги за тяжело больного сына

СЕГОДНЯ 11:41 2018-12-24T11:41:12+03:00

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В Емельяновском районе 86-летняя бабушка отдала мошеннику деньги за лечение тяжело больного сына. А когда поняла, что ее бессовестно обманули, сильно переживала. Спасибо, люди добрые вселили надежду, подсказали обратиться в полицию – там мошенника найдут и накажут.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что пенсионерка много лет ухаживает на дому за своим сыном. В силу возраста справляться ей тяжело. А тут на пороге ее дома появился молодой человек. Предложил помощь: он организует лечение сына самым лучшим образом. А взамен – сущий «пустяк»: 30 тысяч рублей. Больших денег у пенсионерки не было, поэтому и 30 тысяч рублей были ей дороги. И тут такое.

В полиции заявление приняли, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Когда молодого человека найдут, а это все равно случится, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Ну, а сотрудники полиции предупреждают граждан: берегитесь незнакомцев, которые предлагают вам помощь за деньги. И предупредите об этом пожилых людей, которые живут рядом с вами.