Есть рекорд! На Саяно-Партизанском разрезе добыли первую в истории миллионную тонну угля

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-24T11:12:12+03:00

В этом году добыча угля увеличилась на 20% и достигла показателя с шестью нулями

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21 декабря 2018 года Саяно-Партизанский разрез впервые за 15-летнюю историю предприятия вышел на годовой объем добычи в 1 миллион тонн угля. Горняки на 20% увеличили объемы добычи по сравнению с прошлогодними показателями и досрочно выполнили производственный план.

В этом году для Саяно-Партизанского разреза «Русский Уголь» закупил новую горнотранспортную технику, благодаря которой выросла производительность и безопасность работ. Инвестиции в развитие этого перспективного месторождения, общие запасы которого превышают 1,5 млрд тонн, увеличивают добычу. В перспективе производственная мощность Саяно-Партизанского разреза увеличится до 1,5 млн тонн угля в год. Со сбытом проблем нет: позитивная динамика мирового рынка угля и высокий спрос на российский энергетический уголь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона приводят к тому, что добытое топливо немедленно находит своего покупателя

Кстати, миллионная тонна угля – не единственное крупное событие года для горняков разреза. В этом году компания «Русский Уголь» впервые проводит производственные соревнования, в которых участвуют экипажи разных видов экскаваторов. Промежуточные итоги подводились ежемесячно, а завершатся соревнования 31 декабря 2018 года, абсолютные победители в каждой номинации получат главные призы – автомобили.

НАША СПРАВКА

Из семи разрезов компании «Русский Уголь», входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева и работающей в Амурской области, Красноярском крае и Республике Хакасия, Саяно-Партизанский разрез – особенный! Это единственное в Красноярском крае предприятие, ведущее добычу высококалорийного каменного энергетического угля, который пользуется высоким спросом в России и за рубежом. Более 75% продукции разреза, угля марки «Г» с калорийностью 6000 – 6400 ккал/кг, идет на экспорт в Китай, Японию, Южную Корею, Турцию и другие страны. На российском рынке основные потребители - энергетические станции и цементные заводы.