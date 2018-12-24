В Красноярске в первый день мороза в рейс не вышли 7 процентов маршруток

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-24T10:55:18+03:00

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В Красноярске сегодня, в понедельник 24 декабря, на улицы не вышли примерно 7 процентов автобусов. Среди маршрутов, на которые пожаловались красноярцы, были №№ 23, 38, 43, 51, 53, 74, 85, 88. Стало известно, что у этих перевозчиков остались в гараже от трех до семи машин. Основные причины – как обычно в морозы: замерзают топливо, двери и тормозные пневмосистемы. Выезжать на таких автобусах в рейс очень опасно и для водителей, и для пассажиров и для всех остальных участников дорожного движения.

Резонный вопрос: тогда почему у 93 процентов городских автобусов ничего не перемерзло и они исправно осуществляют перевозки? Все просто: морозы наглядно показывают, кто и как готовится к работе в зимних условиях. Те их перевозчиков, что по осени уделил внимание автопарку, сегодня работают без нареканий. С остальными в администрации города будут разбираться. За нарушение расписания предусматривается штраф от 3 до 30 тысяч рублей.