2018-12-24T10:24:51+03:00
Общество

Красноярский губернатор вошел в госкомиссию по развитию Арктики

Ранее Александр Усс занимался уже занимался этими вопросами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский губернатор вошел в госкомиссию по развитию АрктикиКрасноярский губернатор вошел в госкомиссию по развитию АрктикиФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс вошел в государственную комиссию по вопросам развития Арктики. Соответствующий документ об обновлении состава комиссии опубликован на сайте Правительства РФ. Добавим, что в эту комиссию входят руководители федеральных органов исполнительной власти, губернаторы тех регионов, территории которых полностью или частично входят в состав арктической зоны. А также специалисты и эксперты научных и общественных организаций. Как известно, значительная часть Красноярского края как раз находится за Полярным кругом.

Задача рабочей группы – обеспечивать решение задач, связанных с развитием арктической зоны России и обеспечением национальной безопасности.

Ранее Александр Усс в должности председателя Законодательного Собрания региона принимал участие в заседании Экспертного совета по делам Арктики и Антарктики при Совете Федерации РФ.

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