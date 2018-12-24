В Красноярском крае задержали мужчину, надругавшегося над 5-летней внучкой

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-24T09:05:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Большеулуйском районе задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 5-летней девочкой. В краевом следственном комитете «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали некоторые подробности этого преступления.

По предварительным данным 41-летний подозреваемый жил в доме своей сожительницы в одной из деревень района. К женщине в гости приехала 5-летняя внучка. Когда сожительница отлучилась из дома, мужчина совершил над ребенком насильственные действия сексуального характера. Это преступление классифицируется по пункту б ч.4 ст.132 Уголовного кодекса. Подозреваемого уже задержали. Он будет находится под стражей ближайшие два месяца.

- В ходе расследования уголовного дела планируется проведение следственных действий с участием потерпевшей и подозреваемого, назначена психиатрическая судебная экспертиза, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - рассказали в краевом следкоме.