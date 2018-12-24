Флагман краевой журналистики, «Красноярский рабочий», оценил свои архивы в 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:46 2018-12-24T08:46:41+03:00

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Флагман краевой журналистики, газета «Красноярский рабочий», находится в сложном финансовом положении. Чтобы удержаться на плаву, редакция выставила на продажу на двух интернет-площадках, «Юла» и «Авито», комплект газетных подшивок. Случилось это 23 декабря, как раз в 113-й день рождения газеты.

В подшивке есть настоящие раритеты: газеты за октябрь – декабрь 1927 года, сентябрь – декабрь 1929 года, 2 комплекта за 1934 год (часть газет ветхие, но из них можно собрать один полноценный комплект). И далее по одному комплекту за все года, начиная с 1935 и заканчивая 2008 годом.

В качестве бонуса – pdf-номера газеты с 2004 года по настоящее время.

«О продаже подшивок редакция объявила ещё 30 ноября, но не приступала к активным действиям, надеясь, что власти Красноярского края заинтересуются этим и купят их для одной из краевых библиотек или краевого архива. В ответ поступило лишь одно предложение – о безвозмездной передаче подшивок в архив» - сообщается на сайте издания.