СЕГОДНЯ 08:35 2018-12-24T09:11:34+03:00

В Красноярске по улицам катается снегоуборочный Дед Мороз на «Камазе». Стоп-кадр видео

Как увидите его – не пугайтесь [видео]

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В Красноярске по улицам города ездит Дед Мороз на снегоуборочном «Камазе». Или, точнее, снегоуборочный «Камаз» в наряде Деда Мороза. У спецгрузовика впереди, под стеклом кабины водителя, прикреплена борона, на крыше кабины – красная шапка. И сам он весь сияет и светится иллюминацией. А из кабины доносится новогодняя музыка.

Увидите такого – не удивляйтесь и не пугайтесь. Это работники красноярского спецавтотранспортного предприятия решили внести свою лепту в предпрахдничную атмосферу и поднять жителям города новогоднее настроение. Встретить нарядный «Камаз» можно будет каждый вечер, начиная с 21 часа, на центральных улицах города, сообщили в МП «САТП».

Многочисленные фото и видео появились в социальных сетях. Поймал такой кадр и глава города Сергей Еремин, разместив видео в своем Инстаграме.

Видео: Сергей Еремин