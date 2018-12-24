В Красноярске по улицам катается снегоуборочный Дед Мороз на «Камазе»
В Красноярске по улицам города ездит Дед Мороз на снегоуборочном «Камазе». Или, точнее, снегоуборочный «Камаз» в наряде Деда Мороза. У спецгрузовика впереди, под стеклом кабины водителя, прикреплена борона, на крыше кабины – красная шапка. И сам он весь сияет и светится иллюминацией. А из кабины доносится новогодняя музыка.
Увидите такого – не удивляйтесь и не пугайтесь. Это работники красноярского спецавтотранспортного предприятия решили внести свою лепту в предпрахдничную атмосферу и поднять жителям города новогоднее настроение. Встретить нарядный «Камаз» можно будет каждый вечер, начиная с 21 часа, на центральных улицах города, сообщили в МП «САТП».
Многочисленные фото и видео появились в социальных сетях. Поймал такой кадр и глава города Сергей Еремин, разместив видео в своем Инстаграме.
Видео: Сергей Еремин
В Красноярске по улицам катается снегоуборочный Дед Мороз на «Камазе».