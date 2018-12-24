Красноярские школьники из-за морозов остались дома

СЕГОДНЯ 08:06 2018-12-24T08:06:34+03:00

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Сегодня, 24 декабря, большинство красноярских школьников остались дома. Причина – мороз. В разных районах города градусник показывал от минус 30 и ниже. Какая может быть школа, если выйдешь на улицу – и нос замерзает. Те ребятишки, у кого школа совсем рядом, еще рискнули, что называется, перебежать стометровку от дверей до дверей. А остальные остались дома – имеют право: по нормативам, если температура составляет от -32, то от занятий освобождаются ученики начальной и средней школы. Если -35 и ниже – и старшеклассники.

Смельчаков, кто пришел в школу, назад не возвращают. Они могут позаниматься с учителем в классе – повторить пройденную тему, например. Или почитать книжки. Новых тем в таком случае не проходят. И контрольных не пишут.

В предыдущий раз, в начале ноября, когда в Красноярске были низкие температур, самими стойкими оказались школьники из Ленинского района. А меньше всего ребят пришли в школу в Солнечном.