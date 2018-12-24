2018-12-24T08:06:34+03:00
Общество

Красноярские школьники из-за морозов остались дома

Самых смелых, кто не побоялся стужи, оказалось совсем немного
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярские школьники из-за морозов остались домаКрасноярские школьники из-за морозов остались домаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 декабря, большинство красноярских школьников остались дома. Причина – мороз. В разных районах города градусник показывал от минус 30 и ниже. Какая может быть школа, если выйдешь на улицу – и нос замерзает. Те ребятишки, у кого школа совсем рядом, еще рискнули, что называется, перебежать стометровку от дверей до дверей. А остальные остались дома – имеют право: по нормативам, если температура составляет от -32, то от занятий освобождаются ученики начальной и средней школы. Если -35 и ниже – и старшеклассники.

Смельчаков, кто пришел в школу, назад не возвращают. Они могут позаниматься с учителем в классе – повторить пройденную тему, например. Или почитать книжки. Новых тем в таком случае не проходят. И контрольных не пишут.

В предыдущий раз, в начале ноября, когда в Красноярске были низкие температур, самими стойкими оказались школьники из Ленинского района. А меньше всего ребят пришли в школу в Солнечном.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24