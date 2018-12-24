2018-12-24T07:23:33+03:00
Звезды

В Красноярске открывается Суриковский фестиваль

Он продлится ровно месяц, в его рамках пройдет несколько десятков мероприятий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске открывается Суриковский фестивальВ Красноярске открывается Суриковский фестивальФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске начинается XIII Зимний суриковский фестиваль искусств. Открытие состоится сегодня, 24 декабря, в 19:00 в малом концертном зале филармонии. И по старой доброй традиции на нем покажут свое творчество красноярцы, добившиеся признания на мировой сцене и повторившие путь земляка Василия Сурикова.

В этом году Красноярский камерный оркестр представит публике пианистку Альмиру Краймель. Она родом из Красноярска, а в настоящее время преподает в одном из самых престижных университетов Европы – Моцартеуме (он был открыт 200 лет назад супругой Моцарта, Константой).

Продлится фестиваль ровно месяц – до 24 января 2019 года. В его рамках пройдут десятки мероприятий. Это и культурная акция «Род мой казачий, очень древний» - всех желающих ждут на нее завтра, 25 декабря, в музей-усадьбу Василия Сурикова.

В январе стартует проект «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам». Красноярский камерный и духовой оркестры, а также хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» выступят на станциях «Енисей», «Злобино» и «Базаиха».

Впервые в рамках Зимнего суриковского фестиваля на сцене Института искусств хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» представит музыкальную драму «Ловелас». В основе произведения - роман Федора Михайловича Достоевского «Бедные люди». А ансамбль танца «Енисейские зори» покажет «ожившие» картины Василия Сурикова в хореографической постановке «Суриков. Эксперимент».

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