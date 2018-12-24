2018-12-24T06:50:24+03:00
Общество

Красноярцам напомнили, какие фрукты нельзя привозить из Таиланда

Отправляясь в отпуск, не забудьте об этом
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам напомнили, какие фрукты нельзя привозить из ТаиландаКрасноярцам напомнили, какие фрукты нельзя привозить из ТаиландаФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты краевого управления Россельхознадзора напомнили красноярцам о правилах ввоза на территорию России фруктов из южных стран. Эта памятка будет полезна тем, кто отправляется на новогодние каникулы в жаркие страны и назад наверняка захочет привести чемодан экзотических фруктов.

По закону пассажир имеет право ввести, не оформляя фитосанитарные документы, не более 5 килограммов подкарантинной продукции – то есть фруктов, овощей и ягод. И не более двух букетов цветов. Полностью запрещен ввоз семян, посадочного материала и картофеля без документов.

Так что если планируете привезти из Таиланда горшечное растение или саженцы, то обязательно получите фитосанитарный сертификат из страны вылета. Где и как это сделать, вас проконсультируют в Россельхознадзоре. В противном случае рискуете получить штраф. Также нужно будет заручиться сертификатом, если вы везется больше 5 килограммов фруктов и ягод.

Есть в списке страны, откуда в Россию вообще запрещено ввозить перечисленную продукцию – это Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Украина.

Кстати, советы таможенников на тему, что можно, а что нельзя ввозить в Россию, читайте здесь.

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