В Минусинске задержали матерого марихуанщика

СЕГОДНЯ 06:21 2018-12-24T06:21:40+03:00

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В Минусинске сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении марихуаны. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что 40-летний местный житель, уже судимый за хранение запрещенного вещества, прячет у себя в надворных постройках марихуану. Когда полицейские нагрянули к нему, при обыске и в самом деле обнаружили два пакета с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли. Отправили его на экспертизу в лабораторию, там версия оперативников подтвердилась. Общий вес изъятого вещества составил более 1 килограмма.

На подозреваемого завели уголовное дело по ч.2 ст.228 УК Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.