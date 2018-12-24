В Норильске владельца квадрокоптера оштрафовали за съемку поселка с высоты
Норильская транспортная прокуратура оштрафовала владельца квадрокоптера на три тысячи рублей. За что же так провинился житель Севера? Как оказалось, за несанкционированную видеосъемку. Точнее за несанкционированный вылет дрона для видеосъемки местности.
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что владелец беспилотника запустил свой летательный аппарат в районе поселка Диксон на Таймыре. Тот снимал захватывающие северные красоты.
Проблема в том, что для запуска необходимо представить в орган, осуществляющий контроль над воздушным движением, план полета и получить от него разрешение. А если такого представителя нет, то сделать запрос в местную администрацию и получить разрешение у нее. Как правило, на такие просьбы редко отказывают. Но владелец беспилотника этого не сделал – и теперь ему придется оплатить назначенный штраф.
Напомним, что в сентябре этого года туриста наказали рублем за съемку с воздуха Саяно-Шушенской ГЭС.