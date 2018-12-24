В Норильске владельца квадрокоптера оштрафовали за съемку поселка с высоты

СЕГОДНЯ 05:53 2018-12-24T06:17:22+03:00

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Норильская транспортная прокуратура оштрафовала владельца квадрокоптера на три тысячи рублей. За что же так провинился житель Севера? Как оказалось, за несанкционированную видеосъемку. Точнее за несанкционированный вылет дрона для видеосъемки местности.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что владелец беспилотника запустил свой летательный аппарат в районе поселка Диксон на Таймыре. Тот снимал захватывающие северные красоты.

Проблема в том, что для запуска необходимо представить в орган, осуществляющий контроль над воздушным движением, план полета и получить от него разрешение. А если такого представителя нет, то сделать запрос в местную администрацию и получить разрешение у нее. Как правило, на такие просьбы редко отказывают. Но владелец беспилотника этого не сделал – и теперь ему придется оплатить назначенный штраф.

Напомним, что в сентябре этого года туриста наказали рублем за съемку с воздуха Саяно-Шушенской ГЭС.