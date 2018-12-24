2018-12-24T05:38:59+03:00
Общество

Спасатели советуют красноярцам выбирать безопасные новогодние игрушки

И рассказали, по какому принципу их распознать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Спасатели советуют красноярцам выбирать безопасные новогодние игрушкиСпасатели советуют красноярцам выбирать безопасные новогодние игрушкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Спасатели советуют красноярцам выбирать безопасные новогодние игрушки. Только тогда украшенная ими новогодняя елка принесет радость без последствий. Как их выбрать среди огромного ассортимента, предлагаемого магазинами? Начнем с того, что нужно включить у себя «тревожную» кнопку и примерить потенциальную опасность. Например, слишком хрупкая стеклянная игрушка может разбиться и поранить ребенка и собаку. А пластиковые игрушки могут быть токсичными, ведь подпольные производители делают их нередко с использованием ядовитых веществ – фенолов, формальдегидов и других. Пара-тройка таких токсичных шариков – и вам грозит отравление.

- Выбирайте только экологически чистые материалы. Как правило, от них не исходит сильный химический запах. Если вы покупаете елочные игрушки в магазине, попросите продавца показать вам санитарно-эпидемиологическое заключение и узнайте, из чего товар изготовлен, - советуют специалисты.

Выбирая игрушку с блестящей поверхностью, например, с блестками, обратите внимание, чтобы они не осыпались. Мелкие блески могут попасть в горло и вызвать аллергию. Просто подержите игрушку в руках – у некачественного изделия блестки осыпаются и останутся у вас на пальцах.

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