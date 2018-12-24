Спасатели советуют красноярцам выбирать безопасные новогодние игрушки
Спасатели советуют красноярцам выбирать безопасные новогодние игрушки. Только тогда украшенная ими новогодняя елка принесет радость без последствий. Как их выбрать среди огромного ассортимента, предлагаемого магазинами? Начнем с того, что нужно включить у себя «тревожную» кнопку и примерить потенциальную опасность. Например, слишком хрупкая стеклянная игрушка может разбиться и поранить ребенка и собаку. А пластиковые игрушки могут быть токсичными, ведь подпольные производители делают их нередко с использованием ядовитых веществ – фенолов, формальдегидов и других. Пара-тройка таких токсичных шариков – и вам грозит отравление.
- Выбирайте только экологически чистые материалы. Как правило, от них не исходит сильный химический запах. Если вы покупаете елочные игрушки в магазине, попросите продавца показать вам санитарно-эпидемиологическое заключение и узнайте, из чего товар изготовлен, - советуют специалисты.
Выбирая игрушку с блестящей поверхностью, например, с блестками, обратите внимание, чтобы они не осыпались. Мелкие блески могут попасть в горло и вызвать аллергию. Просто подержите игрушку в руках – у некачественного изделия блестки осыпаются и останутся у вас на пальцах.