2018-12-24T04:18:27+03:00
Общество

Главу Красноярска поблагодарили за возвращение «Дугласа»

Город стал первым партнером международного проекта «АЛСИБ 2020»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Главу Красноярска поблагодарили за возвращение «Дугласа». Фото: РГОГлаву Красноярска поблагодарили за возвращение «Дугласа». Фото: РГО
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Главу Красноярска поблагодарили за возвращение «Дугласа». Официальное письмо в адрес Сергея Еремина направил председатель Красноярского краевого отделения Русского географического общества Игорь Спириденко. В нем он благодарит за поддержку в реализации проекта «Борт Тюрикова. Возвращение».

Напомним, что операция по эвакуации из таймырской тундры пролежавшего там 70 лет самолета «Дуглас» стала победителем в номинации «Лучшая экспедиция по России».

«Ваша помощь в проведении экспедиции по возвращению «Дугласа» из тундры была очень весомой, и мы уверены, что это наша общая награда», написал Игорь Спириденко.

Совместная работа по сохранению памяти о героях легендарной воздушной трассы «Аляска-Сибирь» продолжается, - сообщили в администрации города. Красноярск стал первым городом-партнером международного проекта «АЛСИБ 2020». Его цель – почтить память героев всех стран-союзников в рамках кругосветного «перелёта дружбы, который состоится в год 75-летия окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.

С американской стороны проект реализует некоммерческая организация «Фонд полетов «Браво 369», с президентом которого в конце ноября мэр Сергей Еремин подписал Меморандум о взаимопонимании.

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