2018-12-23T17:51:18+03:00
Дом. Семья

В Красноярском крае нашедшему потерявшегося терьера обещают вознаграждение в 10000 рублей

Собака пропала 1 августа
Ольга КОСТИНА
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Гарри пропал еще 1 августа Фото: Керри «Лохматый ангел» животные/собаки/кошки/КрасноярскГарри пропал еще 1 августа Фото: Керри «Лохматый ангел» животные/собаки/кошки/Красноярск
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В Красноярском крае хозяева разыскивают своего четвероного друга – пса Гарри. Они готовы заплатить 10000 рублей тому, кто найдет их любимца. Особенно просят о помощи жителей Емельяновского района. Собака пропала 1 августа в районе Емельяновской птицефабрики.

Гарри очень легко будет узнать тем, кто смотрел фильм «Маска». Ведь там, на пару с главным героем, примеряет волшебную маску пес такой же породы - Парсон Рассел Терьер.

Хозяева очень скучают по своему четвероногому другу Фото: Керри «Лохматый ангел» животные/собаки/кошки/Красноярск

Хозяева очень скучают по своему четвероногому другу Фото: Керри «Лохматый ангел» животные/собаки/кошки/Красноярск

«Мы ищем, надеемся и верим, что найдем нашего Гарика! Очень вас прошу, не забывайте нас. Я подала объявления в газете. За время поиска Гарика помогла найти людям двух питомцев - котика и собачку. Может и нам улыбнется удача, и кто-то увидит нашего питомца. Прошу сообщить всем своим друзьям и знакомым. Я вас очень прошу помочь нам», - просит хозяйка потерявшегося терьера.

Тем, кто сможет хоть чем-то помочь в поисках Гарри, просьба звонить в любое время дня и ночи по телефону 8-902-942-04-54 (Елена).

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