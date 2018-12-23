Обновленная Триумфальная арка разочаровала красноярцев

СЕГОДНЯ 14:30 2018-12-23T14:30:58+03:00

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В Красноярске с Триумфальной арки на площади Мира после ремонта сняли строительные леса. Фотографией отреставрированного объекта поделился в соцсетях журналист Александр Дегтярев.

«На площади Мира открыли триумфальную арку, и вы будете смеяться», - подписал он снимок.

Напомним, Триумфальную арку отреставрировали впервые за 15 лет. В морозные дни ее ремонтировали под специальным тепловым контуром с постоянной плюсовой температурой. Предполагалось, что пластиковые панели заменят на новые (влагостойкие и бесшовные) и обработают антикоррозийными материалами. Гранитное покрытие вершины планировалось заменить мягкими кровельными материалами. Вазоны убрать, а цвет арки и герб города немного поменять. Так обещали в департаменте градостроительства.

На работы выделили 5,1 миллион рублей. Срок сдачи - до 31 октября. В результате объект сдали почти на два месяца позднее обозначенных дат.

И вот работы завершены. Фасад арки действительно поменяли: теперь он не плиточный, а монолитный и серый вместо бежевого. Декоративные элементы в большей части просто убрали.

Только вот обновленный объект не вызвал бурю восторгов у красноярцев. Вот что они пишут в соцсетях:

«Минимализьм однако».

«Что тут скажешь, испоганили...».

«По моему мнению, до ремонта было лучше».

«Стало более похоже на вход в склеп. Гробоватая такая фактурка».

«Это позор города».

СПРАВКА КП

Триумфальная арка возле БКЗ появилась в 2003 году в честь 375-летия Красноярска. Конструкцию установили на месте первого городского острога по проекту архитектора Арэга Демирханова. Но при реализации проекта, строители отступили от первоначального замысла автора (предполагалось, что арка будет состоять из натуральных материалов). В итоге ее решили «сделать легче», так сказать, сделать современнее.