Верблюды гуляют голодные и холодные: красноярцы возмутились содержанием животных в цирке шапито

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-23T12:52:00+03:00

На самом ли деле все так плохо?

Изменить размер текста: A A

«На Говорова, 57 стоит приезжий цирк, а бедные животные ходят вокруг гуляют, голодные и холодные», - такое сообщение появилось в группе ТВК Красноярск. Возмущенный подписчик еще и фото приложил несчастных животных.

На снимке большой двугорбый верблюд стоит рядом с мусорными баками. Складывается впечатление, что животное мерзнет на холоде и пытается найти хоть какую-то еду.

Реакция последовала вполне ожидаемая: народный гнев и возмущение.

«Покормите животных, люди!», - возмутилась красноярка Юлия.

«Как можно так издеваться над животными», - поддержала ее Ирина.

«Видела, как верблюды целый день провели на улице, когда купол ставили. Думала, что после этого животных поместят в специально отведенные места. Ан, нет, похоже, тут нужна проверка», - написала Анна.

Посетители цирка и жители соседних домов встали на защиту циркачей Фото: ТВК Красноярск

«Около помоек может быть раскидан крысиный яд. Цирковые животные не должны содержаться в таких жутких условиях», - еще один возмущенный отзыв.

Но далеко не все отреагировали столь эмоционально.

«Мне вот просто интересно, как автор определил, что животные голодные холодные, да еще и бедные», - удивился Иван.

Посетители этого цирка и жители соседних домов и вовсе встали на защиту циркачей. Они уверены, что животных в шапито любят и заботятся о них.

«Вот что за злость вечная у людей! Верблюды не боятся мороза, их кормят, и они вполне комфортно себя чувствуют, каждый день мимо хожу. Не нагнетайте, там не помойка, а просто поставили мусорные баки на время, пока цирк стоит. Животные там точно не голодают, и убирают за ними регулярно», - уверяет Елена.

«Когда этот цирк стоял в Солнечном, мы ходили на представление. И эти «бедные и голодные» верблюды, выглядят в 100 раз лучше, чем те, что живут в красноярском зоопарке. А это значит, что ухаживают за ними намного лучше», - прокомментировала Анна.

«Комсомольская правда» - Красноярск будет следить за развитием событий. Ведь синоптики обещают на предстоящую неделю лютые морозы. Неужели верблюды будут пережидать их на улице? Мы обязательно свяжемся с сотрудниками передвижного цирка и узнаем более подробно о том, как содержатся животные.

Фото: ТВК Красноярск.