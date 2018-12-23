В Канске при пожаре в частном доме погиб восьмилетний ребенок и его родители

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-23T11:47:25+03:00

Три человека погибли в ночном пожаре Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Канске ночной пожар унес жизни трех человек. Трагедия произошла в ночь на 23 декабря. И вот каковы официальные данные на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю:

«В 04:00 в Канске произошел пожар в жилом доме. В 04:21 пожар локализован. В 04:31 пожар ликвидирован. На тушение от МЧС России привлекалось 9 человек, 3 единицы техники».

Более подробную информацию удалось узнать из переговоров диспетчера и пожарных, работающих на месте ЧП. Запись опубликована в соцсетях в группе «ЧП-Красноярск».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, частный дом загорелся глубокой ночью. В нем, по информации соседей, проживала благополучная семья из четырех человек: папа, мама, старший 22-летний сын и младший восьми лет.

К приезду пожарных огнем охвачена вся кровля. Внутри горело потолочное перекрытие из полиуретана, стены и домашние вещи. По запросу спасателей на место происшествия отправляют электриков и медиков.

К прибытию пожарных горела кровля Фото: Канские ведомости

- Плотное задымление, - сообщает пожарный диспетчеру. – Высокая температура внутри дома. Обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни. По словам соседей, в доме должен находиться маленький ребенок.

Ребенок действительно оказался в доме. Мальчик не подает признаков жизни. Его пробуют реанимировать медики. Не спасли...

Старшего сына, по всей видимости, в момент пожара в доме не было. Благодаря этому парень остался жив.

Сейчас устанавливаются причины возгорания.