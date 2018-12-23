2018-12-23T10:24:27+03:00
Спорт

Красноярская спортсменка завоевала серебряную медаль на этапе Кубка IBU

Наталья Гербулова уступила менее 0,4 секунды сопернице из Канады
Ольга КОСТИНА
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Красноярская спортсменка стала второй Фото: КрайспортКрасноярская спортсменка стала второй Фото: Крайспорт
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Красноярская спортсменка Наталья Гербулова стала призером Кубка IBU. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе Крайспорта.

Соревнования проходили в Австрии в Обертиллиахе. Третий этап Кубка IBU завершился спринтерскими гонками. Между участниками развернулась ожесточенная борьба. В итоге биатлонистка краевой Академии биатлона завоевала серебряную медаль. Наталья уступила менее 0,4 секунды победительнице гонки Наде Мозер из Канады. Третье место заняла еще одна канадская спортсменка Меган Бэнкс.

Добавим, что это первая медаль Натальи Гербуловой на этапах Кубка IBU.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Красноярске в кластере «Сопка» продолжается этап Кубка России по сноуборду (тестовые соревнования в рамках подготовки к Зимней универсиаде-2019). Накануне, 22 декабря, спортсмены разыграли медали в хаф-пайпе. Лучшим среди мужчин стал москвич Алексей Маглов. Второе место занял Максим Суйков, третим стал Даниил Даниловский из Санкт-Петербурга.

У женщин победительницей стала Елена Костенко из Сахалинской области. Серебряная медаль у Анастасии Васильевой из Санкт-Петербурга, бронзовая – у Анастасии Горшениной из Новосибирской области.

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