2018-12-23T09:10:40+03:00
Общество

А на макушке звезда горит: красноярские автолюбители сделали новогоднюю елку из своих машин

Для этого потребовалось 60 автомобилей
Ольга КОСТИНА
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60 машин выстроились в главный новогодний символ Фото: «Я живу в Красноярске»60 машин выстроились в главный новогодний символ Фото: «Я живу в Красноярске»
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В преддверии новогодних праздников красноярские автовладельцы провели флешмоб «Новогодней елки». Вечером в пятницу, 21 декабря, возле ТЦ «Авиатор» 60 машин выстроились в главный новогодний символ – нарядную елочку. Как выяснилось, это совместная акция автолюбителей клуба Subaru Team Krasnoyarsk с JZ альянсом. К созданию «елки» они отнеслись творчески и даже водрузили на «макушку» звезду! Все это действие было запечатлено на фото и видео. Позже снимки с мероприятия организаторы выложили в красноярский паблик в соцсетях «Я живу в Красноярске». И поинтересовались у красноярцев: «Крутая елочка! Как вам?».

Горожане оценили позитивно:

«Субаристы молодцы, организованные ребята», - написала Ирина.

«Молодцы все ребята! Круто и креативно! С наступающим всех Новым годом! Счастья и любви», - оценил новогодний сюрприз Дмитрий.

Хотя не обошлось и без негативных отзывов:

«Лучше бы снег во дворах почистили», - посоветовал Александр.

«Могли бы «веточки» тоньше сделать», - выразила свое мнение Татьяна.

«Прикольно, молодцы! Новый год как-никак, будьте добрее», - обратился к критикующим Алексей.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в ближайшем будущем организаторы еще выложат в соцсети и видеозапись с флешмоба. Там будет видно, как автолюбители мигают еще и аварийками для создания красочных огней на «новогодней елке».

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