В Кызыле 16-летнего подростка ограбили прямо возле школы

СЕГОДНЯ 08:00 2018-12-23T08:00:35+03:00

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В Кызыле жертвой ограбления стал 16-летний школьник. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МВД Тувы.

15 декабря с заявлением о грабеже в дежурную часть обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что на его сына неизвестный напал прямо возле школы, избил и отобрал сотовый телефон. Вскоре оперативники установили личность подозреваемого.

- Им оказался 20-летний ранее судимый мужчина, который нигде не работает и не учится, - рассказали в пресс-службе МВД Тувы. – Во время допроса он сознался в содеянном и дал признательные показания. Похищенный сотовый телефон изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По статье 161 «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» ему грозит до семи лет лишения свободы.