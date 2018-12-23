2018-12-23T06:52:50+03:00
Происшествия

В Красноярске во время столкновения двух иномарок пострадал один человек

Мужчина госпитализирован с множественными травмами
Ольга КОСТИНА
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При столкновении пострадал предполагаемый виновник аварии Фото: ЧП-КрасноярскПри столкновении пострадал предполагаемый виновник аварии Фото: ЧП-Красноярск
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В Красноярске на улице Калинина, 22 декабря, в 17.30 произошла серьезная авария с участием двух машин. Информация об этом появилась в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, автомобиль «Subaru» двигался прямо, а «Honda» разворачивалась. В результате произошло столкновение, от сильного удара иномарки отбросило в разные стороны.

«Субару на зеленый ехал, а хонда хотела развернуться. Я подходил и смотрел эти машины, хонда ЗАДНЕПРИВОДНАЯ, тюнингованная» - написал в соцсетях красноярец Александр.

Кроме сотрудников ДПС на место происшествия выезжали пожарные и медики.

«Водитель Хонды пока жив, но в тяжелом состоянии», - сообщили свидетели ДТП.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД, у 36-летнего водителя автомобиля «Honda» не было водительского удостоверения, он его никогда не получал. Сейчас мужчина госпитализирован с множественными травмами. Второй участник аварии не пострадал.

В каком состоянии находились оба водителя, сейчас устанавливается.

Фото: ЧП-Красноярск.

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