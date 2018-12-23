Житель Лесосибирска потратил деньги с найденной на дороге банковской карты и попал под следствие

СЕГОДНЯ 05:49 2018-12-23T05:49:57+03:00

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36-летняя жительница Лесосибирска по своей рассеянности стала жертвой преступления. Если бы не оперативность полицейских, женщина могла бы лишиться всех своих сбережений.

В августе этого года она обратилась с заявлением в дежурную часть. С ее банковской карты пропала крупная сумма. Более того, карта была утеряна: хозяйка обронила ее на улице. Позже выяснилось, что потерю обнаружил прохожий, но решил не возвращать ее владелице.

- Мужчина воспользовался тем, что карта имеет возможность оплаты товаров бесконтактным способом, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. – Ему удалось похитить 22 тысячи рублей посредством покупок в различных магазинах города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления был установлен.

Спустя несколько часов после подачи заявления от потерпевшей, подозреваемый был задержан и дал признательные показания. А накануне в отдел поступила благодарность от хозяйки найденной банковской карты в адрес полицейских, которые оперативно раскрыли это преступление:

«Я была удивлена, что всего за несколько часов преступление раскрыли. А главное, что на всем пути расследования дела я встречала только участливое и доброжелательное отношение. Возможно, в работе полицейских это дело вполне заурядное. Однако внимательное отношение даже к небольшим, текущим делам делает из работника профессионала. Спасибо за ваш труд!».

Сейчас решается вопрос о поощрении данных сотрудников.