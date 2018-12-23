Красноярцев приглашают на открытие катка на левобережной набережной

СЕГОДНЯ 05:36 2018-12-23T05:36:01+03:00

В день открытия на катке состоится праздник Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сегодня, 23 декабря, в 17.30 состоится официальное открытие катка на левобережной набережной. Располагается он на верхнем ярусе от спуска с Центрального парка до площадки «Арт-берег» (Дубровинского, 45а/ 7). Площадь составляет 3000 квадратных метров. А внутри льда – яркая иллюминация!

- Для удобства посетителей на катке работает теплый визит-центр, - рассказали «Комсомольской правде»- Красноярск в пресс-службе администрации города. – Там же размещены комната матери и ребенка, туалеты, а также автоматические камеры хранения. В визит-центре можно взять коньки напрокат или заточить свои.

В день открытия на катке состоится праздник: будет музыка, конкурсы, приятные призы и даже огненное шоу. Ледовую площадку в этот день посетят даже Дед Мороз и Снегурочка.

КОНКРЕТНО

Каток работает:

в будние дни - с 14.00 до 22.00 часов;

в выходные - с 10.00 до 22.00.

Вход на каток:

Взрослым - 50 рублей;

Детям от 7 до 14 лет - 40 рублей;

Детям младше семи лет посещение катка бесплатно.

Услуги:

Прокат коньков - 80 рублей в час;

Заточка коньков - 80 рублей.

Камера хранения с подзарядкой телефона – 50 рублей в час.

Туалет – 10 рублей.