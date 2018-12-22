СЕГОДНЯ 17:39 2018-12-22T17:39:26+03:00

«Вынесло на встречную»: автобус с детьми попал в ДТП в Красноярском крае. Фото: пресс-служба краевого главка.

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае автобус с детьми, ехавшими из лагеря, попал в ДТП. Всего за сутки случилось три подобных аварии, сообщили в пресс-службе регионального главка.

Первая произошла по дороге в Ачинск. Туда возвращались из лагеря «Сокол» подростки 14-16 лет. Перевозка была согласована, организована по правилам. Внезапно наперерез автобусу выехала «Мазда», за рулем которой находилась 36-летняя женщина. Водитель потеряла управление, и иномарку вынесло на встречную полосу. Но, благо, все обошлось, в аварии никто не пострадал. Детей передали родителям.

Вторая – в Рыбинском районе, на 1002-м километре трассы «Сибирь». Здесь рейсовй автобус Красноярск – Канск, им управлял 63-летний мужчина, столкнулся с грузовиком «Ивеко». Тот ехал в впереди в попутном направлении. Мужчина пробовал тормозить, но автобус выкинуло на обочину. Все 16 пассажиров и водитель уцелели, их доставили другим транспортом.

Третье – в Ачинском районе. Там водитель автобуса, перевозивший 15 вахтовиков в Томск, при повороте на обочину съехал в кювет. Авто вернули на дорогу с помощью спецтехники прибывшие на место сотрудники ГИБДД.

Напоминаем, из-за снегопада на трассах сложилась непростая ситуация. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!