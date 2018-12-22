Предновогодние пробки сковали Красноярск

СЕГОДНЯ 15:30 2018-12-22T15:30:03+03:00

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В субботу, 22 декабря, движение в некоторых районах Красноярска парализовали предновогодние пробки. Об этом сообщили в соцсетях. Самые серьезные затруднения наблюдаются на подъездах к торговым центрам в Советском районе.

Машины еле ползут.Фото: Наталья СОКОЛЬНИКОВА

Фото: Наталья СОКОЛЬНИКОВА

- Все объяснимо: люди едут за подарками к праздникам.Та же Караульная стоит почти весь день, - рассказали «Комсомолке» местные жители. – Машины паровозиком, поток еле движется. Те, кто не хотят стоять в пробке, отправляются в объезд, по дворам. Там тоже поток машин, хоть и более редкий.

Те, кто не хотят ждать в пробке, отправляются в объезд.Фото: Наталья СОКОЛЬНИКОВА

Фото: Наталья СОКОЛЬНИКОВА

Кроме Караульной, подобная обстановка сложилась на улицах Партизана Железняка, Авиаторов, Шахтеров, Алексеева...

Сегодня к тому весь день идет снег, на дорогах кое-где накат и гололедица, поэтому машины едут медленно. И это тоже негативно сказывается на уличной ситуации.