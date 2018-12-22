Мозаичное панно на кинотеатре «Родина» снова размалевали вандалы

СЕГОДНЯ 14:21 2018-12-22T14:21:30+03:00

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Уникальное мозаичное панно на фасаде кинотеатра «Родина» в Красноярске снова пострадало от рук вандалов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Напомним, в первый раз неизвестные размалевали граффити фасад кинотеатра в ночь на 18 мая 2017-го. К тому моменту панно из речной гальки, созданное художником Евгением Козыревым еще в 1960-м, уже год, как было включено в перечень объектов культурного наследия края. Считалось памятником и подлежало охране.

Дальше – больше. Собственник здания нанял работников и очистил панно от граффити. Тут бы и радоваться, но… Процитируем прокуратуру: «в результате некачественно выполненных работ нелицензированной организацией нарушена конструктивная целостность и облик объекта, а именно повреждена часть материала, из которого изготовлено панно (енисейская галька). Кроме того, остались следы незаконно нанесенного рисунка».

В начале 2018-го «Родину» из муниципальной передали в собственность региона. В здании будет «Дом дружбы народов Красноярского края». И за него отвечает эта организация.

- Несмотря на то, что она заключила договор об оказании услуг с охранной фирмой, проверкой, проведенной прокуратурой Кировского района, установлено наличие в левой нижней части панно надписи «Алина», выполненной красной краской. То есть повторно совершен факт вандализма, - отмечают в ведомстве.

Теперь «Родину» ждет еще одна реставрация. Будем надеяться, более удачная. А еще раньше – обследования, подготовка документов, экспертизы. И все это из бюджета.

По обоим фактам вандализма возбуждены уголовные дела по признакам статьи «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Максимальное наказание - три года лишения свободы или штраф до трех миллионов.