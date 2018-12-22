Заметенные снегом федеральные трассы в Красноярском крае расчищает спецтехника

СЕГОДНЯ 13:37 2018-12-22T13:37:07+03:00

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На заметенные снегом федеральные трассы Красноярского края вышла спецтехника. Напомним, с пятницы к нам пришла непогода: снег, сильный ветер, метель. Все это привело к осложнению обстановки на дорогах. Между тем завтра, 23 декабря, погода может ухудшиться, прогнозируют синоптики Среднесибирского УГМС. Начнутся сильные морозы, кое-где с ветром.

Сейчас на дорогах работает спецтехника. Магистрали стараются как можно быстрее очистить от снега. Если вы планируете отправиться в путь в эти выходные, хорошо подготовьтесь, советуют сотрудники КРУДОР:

- Изучите маршрут, проверьте автомобиль, зарядите телефон, запаситесь теплыми вещами, топливом, запчастями. Обязательно скажите родным, куда едете.

И последнее: перед тем, как выдвинуться, изучите оперативную информацию о состоянии дорог от КРУДОР. 13 метеостанций и 50 видеокамер фиксируют данные о температуре, ветре и осадках на трассах края. Сведения можно получить по телефону диспетчерского центра: (391)211-76-97 или самому – в разделе «О ситуации» сайта КРУДОР. Вот здесь.

Удачи на дорогах!