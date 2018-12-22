2018-12-22T13:05:33+03:00
Происшествия

«Снег ослепил»: автобус с 15 вахтовиками съехал в кювет под Ачинском

Благо, скорость была низкой
Ася ЖУКОВА
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«Снег ослепил»: автобус с 15 вахтовиками съехал в кювет под Ачинском. Фото: «Ачинск автоканал».«Снег ослепил»: автобус с 15 вахтовиками съехал в кювет под Ачинском. Фото: «Ачинск автоканал».
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Под Ачинском (Красноярский край) провалился в кювет автобус с вахтовиками. На снимках, размещенных в группе «Ачинск автоканал» видно: большая машина передней частью буквально уткнулась в снег, а задние колеса повисли в воздухе.

- Все случилось сегодня, 22 декабря, в 10 часов утра, - рассказали в УГИБДД по краю. – В автобусе из Богучан в Томск ехали 15 человек, вахтовики.

Машина передней частью уткнулась в снег, а задние колеса повисли в воздухе. Фото: «Ачинск автоканал».

Машина передней частью уткнулась в снег, а задние колеса повисли в воздухе. Фото: «Ачинск автоканал».

Водитель пытался повернуть на заправку. Но, по его словам, его ослепил только что прошедший снег. В итоге мужчина не увидел, куда ехать. И автобус, скатившись с дороги, повернул в кювет. Благо, скорость была небольшой, 5 километров в час, никто не пострадал.

На место аварии выдвинулись инспекторы ДПС и волонтеры из организации «Ачинск автоканал». Вскоре автобус удалось вытащить с помощью большегрузов, он вернулся на маршрут.

Напомним, с пятницы в крае зарядил снег. Местами на трассах накат, гололедица. Обстановка не самая простая, поэтому будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

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